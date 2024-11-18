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Компанія Anker розробляє нові бездротові навушники Soundcore Q11i. Про це розповів інсайдер joshuadwx на форумі Reddit. Він також опублікував зображення новинки.

Пристрій проходить з номером моделі A3005. Очікується, що ці навушники будуть оснащені 40-мм динаміками з діапазоном частот від 20 Гц до 20 кГц. Новинка також отримає модуль Bluetooth 5.3 з радіусом дії 14 метрів та функцією багатоточкового з’єднання. В Soundcore Q11i буде роз’єм 3,5 мм для дротового використання.

Soundcore Q11i зможуть похвалитись автономністю до 60 годин та підтримкою швидкого заряджання — 5 хв зарядки забезпечать 4 години відтворення. Час повної зарядки становитиме 2 години (через порт USB-C).

Реліз Soundcore Q11i відбудеться найближчим часом. Ціни новинки поки нема.