Компанія Samsung готує до запуску цілу низку нових бюджетних смартфонів наступного року і Galaxy A26 — один з них. Завдяки інсайдеру @OnLeaks та виданню Android Headlines, ми вже знаємо зовнішній вигляд та деякі характеристики пристрою.

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA26 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)! 😏

On behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/5aeKJuYJdp pic.twitter.com/xXnj59lOgV

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 14, 2024