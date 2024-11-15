Компанія Samsung готує до запуску цілу низку нових бюджетних смартфонів наступного року і Galaxy A26 — один з них. Завдяки інсайдеру @OnLeaks та виданню Android Headlines, ми вже знаємо зовнішній вигляд та деякі характеристики пристрою.
Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyA26 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)! 😏
On behalf of @Androidheadline 👉🏻 https://t.co/5aeKJuYJdp pic.twitter.com/xXnj59lOgV
— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 14, 2024
Смартфон зʼявився на якісних зображеннях та відео. Пристрій отримає плоский дисплей з вирізом у верхній частині, а також корпус з наступними габаритами – 164 × 77,5 × 7,7 мм. Galaxy A26 буде вищим, ширшим і тоншим за свого попередника. Екран новинки отримає приблизну діагональ 6,64 дюйма. Для порівняння, в Galaxy A25 встановлена 6.5-дюймова панель.
Galaxy A26 працюватиме на базі процесора Exynos 1280. Як і A25, смартфон матиме 6 ГБ оперативної пам’яті. Ймовірно гаджет постачатиметься з операційною системою Android 15.
Щодо камер, то їх буде чотири: потрійна основна та одинарна фронтальна. До речі, основну камеру розмістять в одному острівці. Окремих кружечків для модулів більше не буде.
Щодо релізу, то Samsung планує випустити Galaxy A26 на початку 2025 року.
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