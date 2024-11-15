Інсайдер @rquandt030 розкрив дату презентації лінійки смартфонів Galaxy S25.
Згідно з витоком, наступний захід Galaxy Unpacked відбудеться 22 січня 2025 року. Пристрої ймовірно дебютують у Сан-Франциско.
Нагадаємо, у новій лінійці буде мінімум 3 моделі: Galaxy S25, Galaxy S25+ та Galaxy S25 Ultra. Усі смартфони працюватимуть на процесорі Snapdragon 8 Elite.
До речі, відомо, що Samsung також розробляє четверту модель серії з назвою Galaxy S25 Slim, але її не варто чекати раніше другого кварталу 2025 року.
Крім нових смартфонів, корейський виробник ще може анонсувати на презентації 22 січня нові навушники Galaxy Buds.
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