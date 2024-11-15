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Компанія AOC представила свій новий ігровий монітор AGON AG276FK.

Пристрій отримав 27-дюймову панель Fast IPS із частотою оновлення 520 Гц та наднизьким часом відгуку — 0.5 мс.

Монітор має роздільну здатність FHD, сертифікацію VESA DisplayHDR 400 та підтримку технології Adaptive Sync.

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В AOC AGON AG276FK є USB-концентратор для легкого підключення периферійних пристроїв, а також RGB-підсвічування та підставка, завдяки якій монітор можна підіймати, опускати, нахиляти та повертати.

Новинка постачається з програмним забезпеченням G-Menu, яке дозволяє користувачам налаштовувати параметри монітори під себе.

Щодо ціни, то AOC AGON AG276FK коштуватиме в Європі €659/£499. Продажі монітора почнуться пізніше у листопаді 2024 року.