Компанія AOC представила свій новий ігровий монітор AGON AG276FK.
Пристрій отримав 27-дюймову панель Fast IPS із частотою оновлення 520 Гц та наднизьким часом відгуку — 0.5 мс.
Монітор має роздільну здатність FHD, сертифікацію VESA DisplayHDR 400 та підтримку технології Adaptive Sync.
В AOC AGON AG276FK є USB-концентратор для легкого підключення периферійних пристроїв, а також RGB-підсвічування та підставка, завдяки якій монітор можна підіймати, опускати, нахиляти та повертати.
Новинка постачається з програмним забезпеченням G-Menu, яке дозволяє користувачам налаштовувати параметри монітори під себе.
Щодо ціни, то AOC AGON AG276FK коштуватиме в Європі €659/£499. Продажі монітора почнуться пізніше у листопаді 2024 року.
Завантаження коментарів …