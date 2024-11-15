Компанія AOC представила свій новий ігровий монітор AGON AG276FK.

Пристрій отримав 27-дюймову панель Fast IPS із частотою оновлення 520 Гц та наднизьким часом відгуку — 0.5 мс.

Монітор має роздільну здатність FHD, сертифікацію VESA DisplayHDR 400 та підтримку технології Adaptive Sync.

AOC AGON AG276FK
AOC AGON AG276FK
AOC AGON AG276FK
AOC AGON AG276FK
AOC AGON AG276FK
AOC анонсувала ігровий монітор AGON із частотою оновлення екрану 520 Гц

В AOC AGON AG276FK є USB-концентратор для легкого підключення периферійних пристроїв, а також RGB-підсвічування та підставка, завдяки якій монітор можна підіймати, опускати, нахиляти та повертати.

Новинка постачається з програмним забезпеченням G-Menu, яке дозволяє користувачам налаштовувати параметри монітори під себе.

Щодо ціни, то AOC AGON AG276FK коштуватиме в Європі €659/£499. Продажі монітора почнуться пізніше у листопаді 2024 року.