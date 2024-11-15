Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Додаток ChatGPT для Windows став доступним для всіх користувачів, а не лише для передплатників ChatGPT Plus. Про це пише PCMag.

Хоча ChatGPT вже давно доступний у вебверсії, додаток для Windows відрізняється тим, що дозволяє відкрити “вікно-компаньйон”. Це спрощує використання ChatGPT одночасно з іншими програмами. Чат-бот викликається комбінацією клавіш Alt + Space.

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За словами розробника продукту Алекса Ембірікоса, десктопні додатки були розроблені через те, що користувачі постійно копіюють і вставляють текст зі сторонніх програм у ChatGPT.