Додаток ChatGPT для Windows став доступним для всіх користувачів, а не лише для передплатників ChatGPT Plus. Про це пише PCMag.
Хоча ChatGPT вже давно доступний у вебверсії, додаток для Windows відрізняється тим, що дозволяє відкрити “вікно-компаньйон”. Це спрощує використання ChatGPT одночасно з іншими програмами. Чат-бот викликається комбінацією клавіш Alt + Space.
За словами розробника продукту Алекса Ембірікоса, десктопні додатки були розроблені через те, що користувачі постійно копіюють і вставляють текст зі сторонніх програм у ChatGPT.
“Наприклад, замість того, щоб копіювати і вставляти код, ви можете підключити ChatGPT до IDE або терміналу, і тоді, коли ви поставите запитання, ChatGPT зможе переглянути вміст програми, щоб краще відповісти на нього”, — пояснює розробник.
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