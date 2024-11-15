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Майбутня RPG Avowed компанії Obsidian Entertainment зʼявиться в Battle.net. Це означає, що її можна буде придбати за золото зароблене у World of Warcraft. Про це пише PC Gamer.

Blizzard дозволяє придбати ваучер на ігровий час у WoW за внутрішньоігрову валюту та конвертувати його в $15 в межах екосистеми лаунчера. За даними сайту WoWToken один такий ваучер коштує 264 594 од. золота. Тобто щоб придбати стандартну версію Avowed за $69,99 потрібно конвертувати 5 таких ваучерів. Це приблизно 1,3 мільйона од. золота.

Звучить як чималенька сума, але до виходу Awoved ще достатньо часу. Реліз гри відбудеться 18 лютого 2025 року. Більшість гравців у WoW не мають стільки золота, якщо тільки вони не проводять весь свій час у підземеллях або аукціонах.

Певною мірою, цього можна було очікувати, не дарма ж Microsoft заплатила 68,7 мільярдів доларів США (приблизно 4,6 мільярда ваучерів WoW) за купівлю Activision Blizzard. Поява Awoved в Battle.net може допомогти Xbox запропонувати свою гру більшій кількості гравців, а можливість “нафармити” на гру в WoW може повернути старих гравців в MMO.

Звісно, Avowed все ще можна традиційно купити у Steam або підписатися на Game Pass.