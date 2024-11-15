Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Браузер Arc Search компанії The Browser Company отримав повноцінний реліз на Android. Застосунок вже можна завантажити в Google Play.

Спершу браузер з’явився на Android у вигляді відкритої бети. Під час тестування Arc Search міг задовольнити всі базові потреби користувачів, але у нього були відсутні деякі функції, що були доступні на iOS. З повноцінним релізом це виправили.

Браузер дає користувачам можливість кастомізації — 2 віджети різних розмірів та 9 варіантів логотипа на вибір. Також у повноцінному релізі розробники додали функцію голосового пошуку, яка була відсутня під час відкритої бети, однак її можливості трохи поступаються тим, що є на iOS.

Серед іншого в Arc Search є вбудований блокувальник реклами та сповіщень про cookies. Браузер також отримав зведення за результатами, яке дозволить отримати підсумок інформації по пошуковому запиту.

На жаль, The Browser Company ще не встигла перенести всі функції з iOS на Android, зокрема Call Arc. Вона дозволяє спілкуватися з браузером, як з голосовим чат-ботом.

Нагадуємо, що раніше у 2024 році розробник також випустив браузер Arc для Windows. Відтепер продукт компанії доступний на актуальних системах – iOS, Android, Windows та macOS.