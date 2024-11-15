Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Польська ігрова студія та видавець 11 bit studios анонсувала нове сюжетне DLC для This War of Mine, через 10 років після виходу гри. Доповнення матиме назву Forget Celebrations Charity. Весь прибуток з DLC розробники направлять у фонди Liberty Ukraine, War Child, Amnesty International та Indie Games Poland Foundation.

“10 років минуло з моменту виходу This War of Mine, а послання гри все ще залишається актуальним. У жовтні 2024 року гра отримала спеціальну нагороду від Amnesty International. На жаль, ця ж нагорода свідчить про те, що світ не став більш мирним місцем з моменту виходу гри у 2014 році. Тож замість великого святкування ми вирішили присвятити цю річницю тому, щоб робити правильні речі”, — пишуть розробники.

Доповнення розкаже історію воєнної кореспондентки Каті, яка намагається написати книгу про трагедії людей, які постраждали від війни. Раптовий ракетний обстріл зруйнував будинок та зупинив її роботу. Тепер тяжко поранена Катя чекає на рятувальну групу, надіслану її видавництвом. До її прибуття ви повинні допомогти Каті знайти зниклі книжкові матеріали, намагаючись вижити в зруйнованому війною місті.

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Дата виходу доповнення зазначена в Steam як “Незабаром”. Щоб не пропустити реліз, можна додати його до бажаного.