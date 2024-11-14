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Компанія Apple випустила новий браслет Gold Link для Apple Watch, який вже можна придбати на сайті виробника за ціною $349.

Вперше компанія показала браслет Gold Link на презентації Apple Watch Series 10, але у вересні 2024 року він не був доступний для покупки.

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Золота версія браслета Link ідентична натуральному та сланцевому варіантам, але вона розроблена спеціально під титанові Apple Watch Series 10, які мають такий самий золотий колір. Браслет виготовлений зі сплаву нержавіючої сталі 316L та має спеціальну застібку-метелик.

Apple продає браслет Gold Link у розмірах 42 мм і 46 мм, які підходять до всіх моделей Apple Watch. На сайті також можна докупити комплект з додатковими ланками для більших зап’ясть.