Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft нарешті офіційно випустила ISO-образ з Windows 11 для комп’ютерів на базі Arm з чипами на кшталт Snapdragon X. Користувачі зможуть чисто встановити систему з офіційного образу, пише Windows Central.

Образ Windows 11 24H2 можна офіційно завантажити з сайту Microsoft, а його розмір – 5 ГБ. За словами компанії, ISO було створене здебільшого для того, щоб запускати систему на віртуальних машинах, однак для встановлення на комп’ютери з процесорами Arm також підійде.

Попри це, Microsoft застерігає про певні проблеми. Якщо встановлювати Windows на пристрої з новими процесорами, як-от Snapdragon X, який використовується у більшості нових комп’ютерів Copilot+, то все працюватиме як слід. Однак для старших чипів, як-от Snapdragon 8cx, драйвери необхідно буде інтегрувати в ISO.