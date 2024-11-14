Компанія Samsung випустила велике оновлення Tizen 8 для деяких моделей смарттелевізорів 2023 року в Європі. Раніше оновлення було запущено на кількох ринках, зокрема в Індії, Великобританії та Канаді.
Головне нововведення системи — фірмовий інтерфейс One UI. Він має багато схожих елементів з інтерфейсом на смартфонах Galaxy. Наприклад, іконки додатків із заокругленими кутами та однакові анімації.
Також ПЗ має нові функції Game Bar, можливість відображати показники тренувань з Galaxy Watch на екрані телевізора, оновлені налаштування, покращений пошук та багато іншого.
Як зазвичай, систему розповсюджують на пристрої хвилями. Перевірити наявність нової версії ПЗ можна в налаштуваннях телевізора.
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