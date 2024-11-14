Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Троє клієнтів Apple подали колективний позов до суду проти компанії. Вони звинувачують Apple у порушенні каліфорнійських законів про захист прав споживачів і неправдивій рекламі. Клієнтів не влаштовує, що компанія продовжує продавати моделі AirPods Pro першого покоління, які мають постійні проблеми з потріскуванням або статичними звуками. Про це пише MacRumors.

Перші скарги на роботу навушників почали надходити ще у 2019 році, через кілька місяців після релізу. Покупці скаржились на потріскування, брязкіт, клацання та статичні шуми. Небажані шуми з’являлись при переміщенні у просторі чи вібрації. Наприклад, під час ходьби або бігу.

Apple намагалася розв’язувати проблему за допомогою оновлень програмного забезпечення, але зрештою компанія запустила програму обміну AirPods Pro в жовтні 2020 року.

Клієнти з дефектними AirPods Pro змогли принести їх в Apple для заміни, але, замінені навушники також страждають від тієї ж проблеми.

Саме ця ситуація описується в колективному позові. У зверненні йдеться про те, що клієнти не придбали б AirPods Pro або заплатили б за них менше, якби Apple повідомила про цей недолік.

Apple також звинувачують у неправдивій рекламі за те, що вона наголошувала на таких характеристиках, як “чудова якість звуку” та “чистий, неймовірно чіткий звук”, хоча знала про проблему з потріскуванням та статичними перешкодами.