Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Amazon Prime Video показав трейлер свого нового шоу Secret Level — антології короткометражних анімацій присвячених відеоіграм. За створенням серіалу стоїть один з авторів Love Death & Robots Тім Міллер.

Secret Level розкаже 15 історій від різних авторів. В трейлері можна помітити Warhammer 40,000, Armored Core, Mega Man, Sify та багато інших проєктів. В шоу навіть будуть епізоди присвячені PAC-MAN та вже закритій Concord.

До речі, Тім Міллер нещодавно дав велике інтерв’ю виданню Rolling Stone, в якому пояснив, що епізод присвячений Concord був затверджений ще 3 роки тому. Він із задоволенням згадує роботу над цим епізодом.

“Не було кращої, більш зацікавленої групи розробників, ніж розробники Concord , — каже він. — Я, чесно кажучи, не розумію, чому це не спрацювало. Я знаю, що вони намагалися зробити все, що могли, і вони були талановитою групою митців, тому я відчуваю себе жахливо через це”.

Її включення до Secret Level може бути останнім, що хтось побачить про гру. Міллер сподівається, що це стане певною розрадою для творців Concord.

“Я не бачу проблем у появі цієї серії, тому що я думаю, що це дуже гарний епізод і ви можете побачити потенціал цього світу і персонажів, — каже Міллер. — Якщо це було в їхній грі, то я сподіваюся, що розробники відчувають, що вона в якійсь мірі варта, хоча б трохи, крові, поту і сліз, які вони в нього вклали”.

Secret Level буде доступний ексклюзивно на Prime Video починаючи з 10 грудня 2024 року.