Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Корпорація Samsung може передати виробництво власних чипів Exynos на аутсорсинг компанії TSMC. Про це повідомляє інсайдер @Jukanlosreve. Витік також підтверджує колишній співробітник Qualcomm, який зараз працює галузевим аналітиком.

Якщо повідомлення підтвердяться, то це може стосуватися майбутніх продуктів Exynos.

Щодо виробництва флагманського чипа Exynos 2500, то воно все ще триває, попри повідомлення про низьку продуктивність. До речі, через це південнокорейська компанія прийняла рішення використовувати у майбутньому поколінні Samsung Galaxy S25 процесори Snapdragon 8 Elite, які також виробляє TSMC.

Варто зазначити, що навіть якщо перехід на TSMC відбудеться, Samsung і далі буде самостійно займатися розробкою чипів.