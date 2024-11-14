Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI готується випустити власного агента на основі штучного інтелекту під назвою Operator. Тестовий реліз нового інструмента відбудеться у січні 2025 року, повідомляє Bloomberg.

Operator зможе допомагати користувачам писати код, бронювати квитки та робити інші дії у браузері та на комп’ютері. У компанії було кілька проєктів з дослідження потенційного застосування агентів, однак найближчим до релізу є саме загальний помічник для користувачів, який допоможе виконувати повсякденні завдання.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман натякав на запуск агента ще минулого місяця. Під час сесії питань та відповідей на Reddit в Альтмана запитали щодо наступної великої моделі ШІ. На що він відповів, що наступним великим проривом в ШІ будуть саме агенти.

Допоки OpenAI лише готується випустити Operator, інші компанії вже обігнали її в цьому питання. Зокрема Anthropic випустила власного агента, який вміє використовувати комп’ютер та може виконувати завдання від користувачів.

Microsoft, яка близько співпрацює з розробником ChatGPT, також представила свого агента на основі Copilot, який має на меті позбавити працівників нудних завдань. Ще відомо, що Google найближчим часом також анонсує власного агента під назвою Jarvis.