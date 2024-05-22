Під час Microsoft Build 2024 компанія оголосила, що незабаром дозволить розробникам створювати агентів на основі штучного інтелекту Copilot, які зможуть виконувати автоматизовані завдання. Про це повідомляє The Verge.

Подібні агенти на основі Copilot більше не вимагатимуть постійного текстового вводу та зможуть автоматично виконувати раніше вказані завдання.

До прикладу, агенти зможуть слідкувати за новими листами на пошті, займатися введенням даних та виконувати інші завдання, які працівники зазвичай виконують вручну.

Нові агенти будуть створені таким чином, щоб виконувати лише ті задачі, які їм запрограмували. Компанія зазначає, що розробникам дадуть інструменти для управління агентами, щоб ті не брали на себе більше, ніж треба, та не почали виконувати інші задачі самовільно.

Також компанія запевняє, що використання агентів не повинне призвести до втрати роботи, а агенти будуть використовуватися лише для автоматизації щоденних завдань.

Microsoft заявляє, що агенти мають на меті позбавити працівників нудних завдань, а не їхньої роботи. Корпоративний віцепрезидент із бізнес-додатків і платформ Microsoft Чарльз Ламанна каже, що судження та співпраця людей є важливою частиною роботи і що не всі задачі можна автоматизувати.