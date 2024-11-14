Компанія Google анонсувала iOS-застосунок чат-бота Gemini. Його вже можна завантажити в App Store.
Користувачам окремого застосунку для iPhone доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google. Тобто можна взаємодіяти з Gemini через чат (є підтримка української мови). ШІ також може створювати зображення, аналізувати фотографії та багато іншого.
Ще користувачі iPhone отримали функцію Gemini Live, яка до цього була доступна лише на Android-пристроях. На жаль, голосовий асистент не підтримує українську мову, але з ним можна поспілкуватися англійською.
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