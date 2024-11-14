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Компанія Google анонсувала iOS-застосунок чат-бота Gemini. Його вже можна завантажити в App Store.

Користувачам окремого застосунку для iPhone доступні всі ті ж функції, що й у програмі Google. Тобто можна взаємодіяти з Gemini через чат (є підтримка української мови). ШІ також може створювати зображення, аналізувати фотографії та багато іншого.

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Ще користувачі iPhone отримали функцію Gemini Live, яка до цього була доступна лише на Android-пристроях. На жаль, голосовий асистент не підтримує українську мову, але з ним можна поспілкуватися англійською.