Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У межах презентації Made by Google було представлено Gemini Live, нового голосового асистента. Його буде встановлено за замовчуванням на нових Pixel 9, а також він буде доступний на iOS та Android для всіх підписників Gemini Advanced. Поки що розмовляти з асистентом можна лише англійською.

Gemini Live дозволить вільно спілкуватися з асистентом зі смартфона. Користувачі зможуть робити запити на виконання простих задач, обговорювати вибір подарунка, пошук роботи та багато іншого. А щоб розмовляти було комфортно, на вибір дадуть 10 нових голосів.

Крім того, розмову з асистентом можна буде поставити на паузу та повернутися до неї пізніше, а також Live працюватиме у режимі без руки, розмову можна буде продовжити у фоновому режимі допоки смартфон заблоковано.

Протягом кількох наступних тижнів Google також запустить нові розширення, включно з Keep, Tasks, Utilities та YouTube Music для кращої інтеграції з Gemini у систему. Це дозволить робити асистенту ще більше різних запитів по сервісах компанії без потреби відкривати інші програми.

Компанія наводить один приклад подібного використання: користувач може попросити знайти рецепт страви, який був надісланий у Gmail, додати перелік продуктів у Keep та створити плейлист з піснями 90-х для вечірки.

Як і належить мобільному асистенту, Gemini буде повністю інтегрований в Android і почати розмову з ним можна буде, наприклад, фразою Hey Google. Після цього можна буде запитати що відбувається на екрані, про що відео на YouTube, знайти локацію на картах та багато іншого.