Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google представила для смартфонів Pixel 6 та новіших моделей, а згодом для інших смартфонів на Android, дві нові функції для захисту від шахраїв. Перша допоможе розпізнати шахрайські дзвінки, а друга – уникнути встановлення небезпечних програм.

Шахраї викрадають понад $1 мільярд щороку, а їх найулюбленіший метод — телефонні дзвінки. Через це Google представляє Scam Detection для програми “Телефон” на пристроях Pixel. За допомогою штучного інтелекту нова функція у реальному часі сповіщатиме власників смартфонів про шахрайські дзвінки. Для цього ШІ виявлятиме шаблонні фрази, які часто використовують шахраї.

Наприклад, якщо вам телефонують начеб-то з банку та просять негайно скинути всі кошти на інший рахунок через підозрілу активність на акаунті, Scam Detection перевірятиме цю фразу на те, як часто її використовують шахраї. Якщо виявиться, що це може бути обман, користувачі отримають звукове, тактильне та візуальне сповіщення.

Звичайно що у користувачів можуть виникнути питання щодо безпеки такої функції, тому її завжди можна буде вимкнути у налаштуваннях. Попри це, Google запевняє, що вся перевірка проходить локально на смартфоні.

Наступною функцією є Google Play Protect яка допоможе захистити смартфони користувачів від шкідливого програмного забезпечення. Ця функція аналізуватиме поведінкові сигнали, пов’язані з використанням чутливих дозволів і взаємодію з іншими програмами та сервісами.

Якщо Play Protect визначить, що у програмі приховується шкідливим ПЗ, користувачі отримають сповіщення у реальному часі, яке дозволить одразу вжити необхідних заходів. Після запуску функція зосередиться на пошуку шпигунського програмного забезпечення, а згодом й на інших типах шкідливого ПЗ.

Обидві функції спершу стануть доступними на пристроях Google починаючи з Pixel 6. Компанія обіцяє, що підтримка більшої кількості пристроїв на Android з’явиться протягом наступних місяців.