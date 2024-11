З нагоди 16-ї річниці GOG.com анонсував GOG Preservation Program – програму збереження класичних ігор.

GOG Preservation Program – це програма та офіційна марка для класичних ігор, які GOG вдосконалив, виділивши власні ресурси, щоб забезпечити їх сумісність з сучасними системами та зробити ігровий досвід якомога приємнішим.

Спочатку печатку GOG Preservation Program отримають 100 класичних ігор з каталогу GOG.com з оновленими, покращеними, перевіреними на якість збірками, включаючи такі шедеври, як Heroes of Might and Magic 3, Resident Evil та Diablo+Hellfire. Ці 100 ігор отримали понад 500 покращень і мають середній рейтинг 4,2/5.

Поки що ігри з GOG Preservation Program перевірені та покращені лише для Windows систем, але надалі програма може бути розширена на macOS та Linux. GOG.com планує продовжувати цю працю і мати наприкінці 2025 року сотні ігри з позначкою GOG Preservation Program.