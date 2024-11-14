Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Після нещодавнього сплеску нових реєстрацій соціальна мережа Bluesky перетнула позначку у 15 мільйонів користувачів. Про це пише The Verge.

Децентралізована соціальна мережа отримала близько мільйона нових користувачів за останній тиждень. Головна операційна директорка Bluesky Роуз Ванг нещодавно розповіла, що більшість нових користувачів, які приєдналися до платформи, були з США. Наразі застосунок Bluesky займає перше місце в App Store, за ним йдуть Threads, ChatGPT і додаток Google.

До речі, Threads все ще випереджає Bluesky. Соціальна мережа Meta, яка нещодавно досягнула 275 мільйонів активних користувачів щомісяця, зростає зі швидкістю понад мільйон реєстрацій на день.

Обидві соціальні мережі не містять реклами, але в той час, як Threads використовує єдину алгоритмічну стрічку, створену Meta, Bluesky пропонує алгоритмічні стрічки, створені користувачами, на додаток до стрічок “Відкрий для себе” та “Популярне серед друзів”.

Серед нових функцій, які нещодавно з’явилися в Bluesky, — публікація відео, закріплені пости та кастомні шрифти. Розробники також активно розвивають “антитоксичні” функції.