Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple оголосила про запуск великого оновлення програми редагування відео Final Cut Pro для Mac та iPad. Попередня версія залишалась актуальною з 2011 року.

Final Cut Pro 11 для Mac

Final Cut Pro 11 дає змогу максимально використовувати всю потужність чипів M-серії. Серед нових інструментів з’явилась магнітна маска (Magnetic Mask), яка дозволяє ізолювати людей та об’єкти у відео без використання зеленого екрана або покадрового ротоскопування.

Магнітна маска ідеально підходить для налаштування фонів і оточення. Її можна поєднувати з кольорокорекцією та відеоефектами.

Ще одна нова функція — “Транскрипція в титри” (Transcribe to Captions) — дозволяє Final Cut Pro автоматично генерувати титри, використовуючи велику мовну модель, яка аналізує звук у відео.

Final Cut Pro 11 тепер підтримує редагування просторового відео. Користувачі можуть імпортувати відео з iPhone 15 Pro, iPhone 16 або камери Canon R7 з об’єктивом RF-S7.8mm F4 STM Dual Lens для корекції кольору, додавання ефектів, доповнення відео титрами та іншими функціями. Глибину титрів і відзнятого матеріалу можна регулювати за допомогою FCP. Для попереднього перегляду під лівим і правим кутом зору на комп’ютері Mac передбачені різні режими перегляду.

Якщо Mac приєднати до Vision Pro, віртуальний дисплей Mac можна використовувати для редагування просторового відео у Final Cut Pro 11. Просторові відео можна експортувати безпосередньо до бібліотеки для перегляду на Vision Pro.

Серед інші нових функцій Final Cut Pro:

Оптимізація робочого інтерфейсу.

Функція вертикального масштабування для підгонки довжини кліпу

Нові ефекти “Картинка в картинці”(Picture in Picture) та “Виділення”(Callout).

Нові модульні переходи.

Нові комбінації клавіш для найпоширеніших завдань

Підтримка сторонніх медіарозширень для більшої кількості форматів відео.

Final Cut Pro для iPad

Final Cut Pro 2.1 для iPad спрощує редагування завдяки функції Enhance Light and Color. Вона дозволяє покращити баланс кольорів, контрастність і яскравість відео чи фотографій одним натисканням.

Також з’явилась підтримка тактильного зворотного зв’язку для Apple Pencil Pro і Magic Keyboard. Apple додала чотири нові пензлі для функції “Малювання в реальному часі” (Live Drawing) для додавання анімації. Тепер доступні акварель, крейда, авторучка та монолітне перо.

Серед інших удосконалень — вертикальний жест “щипок” (Pinch) для збільшення або зменшення довжини кліпу на шкалі часу, можливість динамічного налаштування розміру і положення глядача в режимі “Картинка в картинці”, а також підтримка на шкалі часу записів з частотою від 90 до 120 кадрів в секунду на iPhone 16 Pro. Бібліотека контенту містить додаткові модульні переходи, пресети кольороподілу та динамічні саундтреки.

Apple також оновила Final Cut Camera до версії 1.1, додавши підтримку запису HEVC-відео в форматі Log як в автономному режимі, так і під час сеансів Live Multicam. Користувачі також можуть увімкнути таблицю попереднього перегляду (LUT) під час запису в Log.

Користувачі iPhone 16 Pro можуть записувати відео з роздільною здатністю 4K 120 кадрів на секунду, а потім імпортувати його в Final Cut Pro для iPad. Інші нові функції включають розширений рівень з індикаторами нахилу та повороту, а також індикатор перехрестя для фільмування зверху вниз.

Разом з цими оновленнями Final Cut Pro, Apple оновила Logic Pro для Mac та iPad, додавши підтримку нового плагіну Quantec Room Simulator. Також вийшли оновлення для Motion, Compressor та iMovie.