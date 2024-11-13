Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

YouTube тестує нову функцію Dream Track, яка дозволить авторам використовувати штучний інтелект для створення реміксів ліцензійних пісень у своїх Shorts. Про це пише The Verge.

Автори відео зможуть за допомогою текстових промптів змінювати “настрій” пісні чи жанр. Максимальна довжина таких треків складатиме 30 секунд.

YouTube заявив, що експеримент Dream Track дозволяє творцям створювати пісні, використовуючи згенеровані ШІ голоси артистів, які погодилися взяти в ньому участь, зокрема Чарлі Пута, Чарлі XCX, Демі Ловато та Джона Ледженда. Але поки що невідомо, на пісні яких саме лейблів розповсюджується ця функція.

До речі, у червні 2024 року Financial Times повідомляло, що YouTube звернувся до великих музичних лейблів з пропозицією використовувати їхні пісні для навчання моделей ШІ.