У Genesis представили кар’єрну онлайн-платформу для студентів INTRO

Редакторка новин оборонної тематики. Загальний досвід роботи в журналістиці – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Кофаундингова IT-компанія Genesis представила онлайн-платформу INTRO. Її мета – спростити знайомство молоді з технологічним бізнесом та допомогти новачкам зробити перші карʼєрні кроки.

У компанії пояснили, що INTRO реалізована освітнім департаментом Genesis.

"INTRO by Genesis відкриває студентам і випускникам новий формат співпраці з продуктовими ІТ-компаніями. Ми прагнемо, щоб молодь отримала глибоке розуміння очікувань ринку, необхідні знання та фундамент для майбутніх успіхів, а компанії – молодих спеціалістів, підготовлених до реальних викликів", – заявив Education Operations Director Олексій Ніщик.

Які можливості пропонує INTRO:

Створити анкету-резюме. У зручному форматі конструктора та відеовізитівок студенти зможуть описати свої переваги, навіть за відсутності комерційного досвіду. Зокрема, волонтерські проєкти, міжнародні тестування та інші досягнення.

Освітньо-карʼєрні матеріали за доменами. На платформі є мапи професійних траєкторій в продуктовому ІТ-бізнесі. Кожна з них містить перелік необхідних базових навичок, які можна опанувати завдяки зібраному на платформі контенту. Зараз вже доступні матеріали в доменах маркетингу, дизайну, аналітики, продакт-менеджменту тощо.

Профайли десятків продуктових ІТ-компаній. Користувачам буде легко знайти інформацію про потенційних роботодавців і визначитися, з якими командами вони хочуть працювати.

Протягом року набір функцій платформи розшириться. Користувачі зможуть формувати індивідуальні профорієнтаційні траєкторії, проходити онлайн-стажування від компаній екосистеми Genesis та компаній-партнерів, отримувати сповіщення про релевантні позиції, календар лекцій і воркшопів, персоналізовані пропозиції від компаній тощо.

"На створення платформи нас наштовхнули інсайти, отримані під час системної роботи з молоддю, компаніями та кар’єрними центрами університетів. INTRO реалізує потреби всіх цих стейкхолдерів та стане зручним каналом комунікації між ними", – зазначила University Partnerships Lead у Genesis Олександра Тиркалова.

Доступ до INTRO безоплатний та усі матеріали доступні за умови реєстрації. Перші 150 користувачів вже долучилися до платформи.