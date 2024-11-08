Виробництво чипів на Тайвані зросте на 22% до кінця 2024 року завдяки ШІ

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Очікується, що виробництва напівпровідників на Тайвані зросте на 22%, тобто до більш ніж 164 мільярдів доларів США до кінця 2024 року. Все завдяки економічному зростанню та технологіям ШІ. Про це заявив старший віцепрезидент TSMC Кліфф Хоу, пише Taipei Times.

Тайвань є світовим лідером у виробництві напівпровідників, які стали незамінними в багатьох галузях промисловості, від електроніки до вітрових турбін і навіть ракет. TSMC контролює більш ніж половину світового виробництва мікросхем, а серед її клієнтів — Apple та NVIDIA.

Кліфф Хоу очікує, що виробництво напівпровідників на Тайвані досягне 5,3 трильйона тайванських доларів (164,2 мільярда доларів США), що на 22 відсотки більше, ніж минулого року.

За словами Хоу, який також є головою Тайванської асоціації напівпровідникової промисловості, це зростання "зумовлене досягненнями в галузі штучного інтелекту та поступовим відновленням економіки".

Тим часом новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Тайвань у крадіжці американської індустрії мікросхем.

"Ці компанії, що виробляють мікросхеми у Тайвані, вкрали 95 відсотків нашого бізнесу. Вони роблять чудову роботу, але це тільки тому, що у нас дурні політики", — сказав Трамп під час тривалого інтерв'ю, в якому він також заявив, що захищав Тайвань від Китаю під час свого першого перебування на посаді президента.