У космос запустили перший у світі супутник із дерева

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Перший у світі дерев'яний супутник LignoSat, побудований японськими дослідниками, був запущений в космос в рамках місії SpaceX. Супутник буде доставлений на Міжнародну космічну станцію, після чого виведений на орбіту на висоті близько 400 км над Землею. Про це повідомляє Reuters.

LignoSat розроблено об'єднаними силами Кіотського університету та компанії Sumitomo Forestry. Супутник названий на честь латинського слова lignum, що означає дерево. LignoSat отримав невеликі розміри, як людська долоня. Він має продемонструвати космічний потенціал відновлюваного матеріалу.

"За допомогою деревини, матеріалу, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити і працювати в космосі завжди", — каже Такао Дої, астронавт Кіотського університету.

Деревина довговічніша в космосі, ніж на Землі, тому що там немає води або кисню, які могли б її спричиняти гниття чи горіння. Дерев'яний супутник мінімізує вплив на навколишнє середовище при виведенні з експлуатації.

Зазвичай виведені з експлуатації супутники при закінченні роботи падають в атмосферу. Тобто вони залишають по собі космічне сміття на орбіті. Дерев'яні супутники просто згорять і не залишать після себе жодних слідів.

Для створення супутників було обрано рослину "Хонокі" або ж "Магнолія оберненояйцевидна", яка росте в Японії та традиційно використовувалась для виготовлення піхов для мечів.

Після розгортання LignoSat перебуватиме на орбіті протягом шести місяців. Електронні компоненти на його борту вимірюватимуть, як деревина витримує екстремальні умови космосу, де температура коливається від -100 до 100 градусів за Цельсієм кожні 45 хвилин, коли він рухається по орбіті від темряви до сонячного світла.

LignoSat також вимірюватиме здатність деревини зменшувати вплив космічної радіації на напівпровідники. Це зробить її корисною для таких застосувань, як будівництво центрів обробки даних.

"Це може здатися застарілим, але деревина насправді є передовою технологією" — каже менеджер дослідницького інституту Sumitomo Forestry Tsukuba Кенджі Карія.