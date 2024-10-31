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LinkedIn отримає асистента на базі ШІ, який зможе підбирати працівників

LinkedIn отримає асистента на базі ШІ, який зможе підбирати працівників
linkedin
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
31 жовтня 2024, 11:06
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LinkedIn впроваджує асистента на базі штучного інтелекту для підбору  працівників. Тепер HR компаній зможуть доручити пошук кандидатів та перегляд заявок штучному інтелекту. Про це пише TechRadar.

LinkedIn вже випробував свого Hiring Assistant у таких компаніях, як Siemens, Canva і Zurich Insurance, і планує розширити доступ до нього по всьому світу в найближчі місяці.

"Професіонали в різних галузях бачать, як технології на основі штучного інтелекту починають відігравати все більшу роль у їхній повсякденній роботі, — зазначає віцепрезидент LinkedIn Харі Шрінівасан. — Це захоплюючий момент змін, коли нові технології штучного інтелекту створюють неймовірну можливість використовувати ці інструменти для роботи на нас, щоб ми могли робити більше і відчувати себе більш повноцінними у виконанні наших щоденних завдань".

Компанія також впроваджує інтерактивне навчання для рекрутерів, яким також займатиметься ШІ. Інструмент пропонуватиме пройти реальні сценарії різних взаємодій з людьми, з використанням голосу або тексту, та пояснюватиме які помилки допустив рекрутер.

Технології Інтернет Штучний інтелект LinkedIn Соцмережі
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