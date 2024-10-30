Гендиректор Google каже, що чверть нового коду компанії генерує штучний інтелект

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив, що більше чверті усього коду, який сьогодні створює компанія, генерує штучний інтелект. Про це пише The Verge.

Після генерації код детально перевіряється та приймається інженерами компанії. Про це розповів Пічаї під час презентації про фінансову звітність компанії за III квартал 2024 року. Таким чином голова Google запевняє, що компанія впевнена у технологіях, які вона розробляє.

"Наші нові функції штучного інтелекту у пошуку розширюють список речей, які люди шукають та як люди шукають, — говорить Сундар Пічаї. — У хмарних сервісах наші рішення зі штучного інтелекту допомагають глибше впроваджувати продукти серед існуючих клієнтів, залучати нових клієнтів і укладати більші угоди. А загальний дохід YouTube від реклами та підписки за останні чотири квартали вперше перевищив 50 мільярдів доларів".

Компанія Alphabet повідомила про $88,3 млрд доходу за квартал, з яких дохід Google Services (який включає пошук) склав $76,5 млрд, що на 13% більше, ніж минулого року, а дохід Google Cloud (який включає продукти інфраструктури ШІ для інших компаній) склав $11,4 млрд, що на 35% більше за минулий рік.

Однак на Google чекає потенційно важкий період після рішення американського суду про те, що компанія є монополістом на ринках пошуку та реклами. Наразі ця справа перебуває на етапі вжиття відповідних заходів.