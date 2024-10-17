Meta скорочує працівників у WhatsApp, Instagram і Reality Labs

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Компанія Meta почала звільняти співробітників у різних підрозділах, серед яких WhatsApp, Instagram і Reality Labs. Про це повідомляє The Verge із посиланням на людей, обізнаних із цим питанням.

Замість масових звільнень по всій компанії, ці невеликі скорочення, схоже, збігаються з реорганізацією конкретних команд.

За інформацією видання, деякі співробітники Meta почали публікувати повідомлення про те, що їх звільнили. Серед них – Джейн Манчун Вонг, яка відома завдяки повідомленням про неанонсовані функції в застосунках.

"Сьогодні кілька команд в Meta вносять зміни, щоб забезпечити відповідність ресурсів своїм довгостроковим стратегічним цілям і стратегії розташування", – зазначив представник компанії Дейв Арнольд.

За його словами, це включає в себе переміщення деяких команд в інші локації, а також переведення деяких співробітників на інші посади.

"У таких ситуаціях, як ця, коли ліквідується певна посада, ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти інші можливості для працівників, яких це торкнулося", – зауважив він.

Новий раунд звільнень слідує за невеликою серією скорочень робочих місць у Reality Labs на початку цього року.

Нагадаємо, що Meta звільнила 11 тис. співробітників у 2022 році. Потім компанія оголосила про скорочення ще 10 тис. людей у межах "року ефективності", оголошеного гендиректором Марком Цукербергом торік.