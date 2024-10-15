Все те саме тільки потужніше: Apple анонсувала iPad Mini з чипом A17 Pro

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple без зайвих фанфар анонсувала новий iPad Mini з чипом A17 Pro. Він з'явиться в продажу вже 23 жовтня цього року та коштуватиме 499 доларів США.

Лінійка iPad Mini не отримувала оновлень з 2021 року. Чип A17 Pro, за словами Apple, на 30% швидше за минуле покоління, має на 25% швидший графічний процесор та вдвічі швидший нейронний рушій, щоб на повну використовувати можливості Apple Intelligence.

Apple також згадала у своєму релізі, що новий пристрій може виконувати апаратне прискорення трасування променів, що має покращити вигляд деяких ігор високого класу, але це, очевидно, оновлення, орієнтоване на ШІ.

Обсяг пам'яті в базовій комплектації збільшиться з 64 до 128 ГБ. Пристрій також підтримуватиме новий Apple Pencil Pro.

Також iPad Mini з'явиться у нових кольорах до вже знайомих користувачам кольорів "Space Gray" та "Starlight" додадуться м'які синій та фіолетовий варіанти.

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Пристрій матиме все той же 8,3-дюймовий Liquid Retina дисплей та широкоформатну 12-мегапіксельну камеру з підтримкою Smart HDR 4.

iPad Mini завжди був одним із нішевих продуктів Apple, подібно до iPhone SE: у нього є шанувальники, які люблять його за менший розмір, але більшість людей віддають перевагу великому екрану.