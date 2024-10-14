SpaceX запустила місію NASA Europa Clipper до Юпітера

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SpaceX не збирається розслаблятися після приголомшливого успіху п’ятого тестового запуску ракети-носія Super Heavy та корабля Starship. До старту готується не менш важлива місія NASA Europa Clipper, запуск якої виконує теж SpaceX, але цього разу з використанням ракети-носія Falcon Heavy.

Основна мета місії Europa Clipper – пошук води та умов для можливого існування життя на супутнику Юпітера Європі. Наукові цілі місії полягають у тому, щоб зрозуміти природу крижаного панцира Європи та океану під ним, а також склад та геологію цього супутника. Детальне дослідження Європи під час місії допоможе вченим краще зрозуміти астробіологічний потенціал населених світів за межами нашої планети.

Europa Clipper виконає майже 50 прольотів навколо Європи, збираючи детальні вимірювання для дослідження місяця. Висота найближчого зближення з супутником – 25 кілометрів.

Космічний апарат Europa Clipper має масу близька 6 000 кг, з яких 2 750 кг приходиться на паливо для 24 двигунів корекції та орієнтації. Розмах сонячних панелей апарата складає 30 м.

Цікаво, що спочатку Конгрес виділів гроші на запуск Europa Clipper за допомогою ракети SLS, але через брак цих носіїв, які потрібні для місячних місій Artemis, а також через високі вібрації під час запуску NASA почала шукати альтернативу, якої насправді й не було, крім як SpaceX Falcon Heavy. Перехід з SLS на Falcon Heavy дозволив NASA заощадити близько $2 млрд лише на запуску.

Але це вплинуло на тривалість місії. SLS могла б вивести Europa Clipper на пряму траєкторію до Юпітера і політ тривав би близько 3 років, зі SpaceX Falcon Heavy знадобиться ще два гравітаційних маневри біля Марса та Землі, тож на політ піде 5,5 років. Але все одно Europa Clipper дістанеться до Юпітера раніше, ніж майже аналогічна європейська місія JUICE, яка була запущена ще у квітні 2023 року.

Пускове вікно для запуску Europa Clipper – з 10 по 30 жовтня 2024 року. Спроба 10 жовтня була скасована через ураган Мільтон. Якщо запустити апарат до 30 жовтня не вдасться, місію треба буди відкласти на декілька років через неможливість гравітаційних маневрів навколо Марса та Землі. Якщо все піде за планом Europa Clipper має дістатися до Юпітера у квітні 2030 року.

Слідкувати за запуском можна на сайті NASA.

Старт і відділення бокових та центрального бустерів пройшло без проблем. Обтічник відділився.

Перший період роботи другого ступеня завершився номінально. Друге включення двигунів другого ступеня, яке має відправити Europa Clipper за межі гравітаційного колодязя системи Земля-Місяць, відбулося без проблем. Апарат відділився від другого ступеня Falcon Heavy. Зв'язок з апаратом встановлено.