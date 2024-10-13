Спіймали! SpaceX спіймала перший ступень ракети-носія SpaceX Super Heavy! ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Під час п’ятого тестового запуску SpaceX Starship компанії вдалося спіймати перший ступень ракети-носія SpaceX Super Heavy з допомогою стартової башти. З першої спроби! Це щось неймовірне.

Пряма трансляція запуску йде в X/Twitter, але пропонуємо подивитися стрім від Alpha Centauri з українськими коментарями.

Деякі скриншоти з трансляції.

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Нагадаємо, під час попереднього четвертого текстового запуску SpaceX Starship вдалося м’яко приводнити Super Heavy у води Мексиканської затоки. Під час контрольованого спуску Starship використовував щільні шари атмосфери для гальмування, На висоті близька 50 км корабель почав втрачати захисні термоплитки, а один із передніх “плавників” почав прогорати. Але Starship залишився стабільним, камери та рулі працювали, телеметрія надходила, корабель розвернувся та приводнився.

Цього разу трохи змінений після минулого випробування "плавник" теж почав прогорати, але не так драматично. Приводнення відбувалося на нічній частині Землі, тож картинка була дуже темною. Starship знизився, увімкнув двигуни, погасив швидкість та вдало приводнився. Після торкання горячих двигунів води відбувся вибух.

Усі етапи випробування визнані вдалими.

Скриншоти зі зниження корабля SpaceX Starship.