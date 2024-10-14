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Занепокоєння щодо екзистенційної загрози ШІ – це повна нісенітниця, вважає головний науковий співробітник Meta

Занепокоєння щодо екзистенційної загрози ШІ – це повна нісенітниця, вважає головний науковий співробітник Meta
Штучний інтелект ШІ
Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
14 жовтня 2024, 11:47
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Лауреат престижної премії Тюрінга і раніше відкрито висловлював свій скептицизм щодо цього. Раніше він писав, що перш ніж турбуватися про контроль над штучним суперінтелектом, "нам потрібно мати бодай натяк на дизайн системи, розумнішої за домашнього кота".

За спостереженнями видання, Ян Лекун полюбляє "котячі" аналогії. За його твердженнями, коти мають зокрема певну здатність до міркувань та планування. Але ці якості не притаманні сучасним великим мовним моделям (LLM).

На його думку, LLM лише демонструють, що "можна маніпулювати мовою і не бути розумним", і вони ніколи не приведуть до справжнього загального штучного інтелекту (AGI).

До слова, ще влітку 2023 року Ян Лекун заявляв, що великі мовні моделі штучного інтелекту не є по-справжньому розумними, тому що вони не можуть розуміти, взаємодіяти або осмислювати реальність та покладаються на мовну підготовку для досягнення результату. Тоді він сказав, що великі мовні моделі навіть не такі розумні, як собаки.

Технології Meta Штучний інтелект
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