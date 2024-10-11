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Ілон Маск представив автономний автобус Tesla Robovan

Ілон Маск представив автономний автобус Tesla Robovan
Tesla Robovan
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
11 жовтня 2024, 11:40
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Генеральний директор Tesla Ілон Маск представив автоматизований автобус Robovan на заході We, Robot. Робован може використовуватись для пасажирських перевезень до 20 осіб, або для перевезення вантажів. Про це пише The Verge.

Tesla Robovan має футуристичний дизайн, який більше схожий на локомотив потяга, ніж на автомобіль. Він не має видимих коліс та навіть лобового скла. Маск каже, що їх використання має стати дешевшим за традиційний громадський транспорт.

"Robovan — це те, що вирішить проблему високої щільності, — каже Маск. — Тож якщо ви хочете відвезти кудись спортивну команду або хочете знизити вартість поїздки до, я не знаю, 5-10 центів за милю, тоді ви можете використовувати робован".

Robovan призначений для компанії Tesla Network, автономного сервісу поїздок для спеціально побудованих самокерованих автомобілів, а також особистих транспортних засобів клієнтів Tesla.

Tesla вже натякала на автобус раніше. У своєму генеральному плані Part Deux компанія заявила, що розробляє "міський транспорт з високою щільністю пасажирів".

Коли та чи взагалі з'явиться автоматизований громадський транспорт Tesla — невідомо. У своєму плані випуску нових продуктів Tesla позначає "автобус" та "комерційні/пасажирські фургони" як TBD. Це означає, що точної інформації ще не має та вона буде оголошена пізніше.

Окрім цього, Ілон Маск також анонсував роботаксі для двох пасажирів Tesla Cybercab. Він вже виглядає більш схоже на автомобіль, але не має навіть керма та педалей.

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