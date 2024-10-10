Тенісний турнір Вімблдон відмовляється від лінійних суддів на користь технологій

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Найстаріший тенісний турнір Великого шлему Вімблдон замінює лінійних суддів на технологію відстежування м'яча line-calling. Про це пише Associated Press.

Всеанглійський тенісний клуб оголосив, що з 2025 року на чемпіонаті будуть використовуватися технології, які даватимуть сигнали ”аут“ і ”фол“, усуваючи необхідність у суддях. Ця технологія вже давно використовується на Вімблдоні та інших тенісних турнірах для того, щоб повідомляти, чи подана подача, чи ні.

Організатори турніру заявили, що технологія успішно пройшла тестування на турнірі 2024 року і "ґрунтується на технології відстеження м'ячів, яка існує вже багато років". До того ж інші великі турніри також перейшли на електрону систему суддівства. Відкритий чемпіонат Австралії та Відкритий чемпіонат США вже відмовились від лінійних суддів-людей.

"Ми вважаємо цю технологію достатньо надійною, і настав час зробити цей важливий крок у досягненні максимальної точності суддівства", — каже виконавча директорка Всеанглійського тенісного клубу Саллі Болтон.

Тепер найконсервативнішим тенісним турніром Великого шлему залишається Відкритий чемпіонат Франції.

Цього року Вімблдон також запустив мобільний додаток Catch Me Up з інтегрованим штучним інтелектом, який підсумовує проведені матчі.