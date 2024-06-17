Штучний інтелект допоможе вболівальникам тенісу не пропустити жодної деталі на цьогорічному Вімблдоні. Організатори турніру, Всеанглійський клуб тенісу на траві (AELTC), представили свій новий інструмент Catch Me Up, що працює на базі генеративної ШІ-платформи Watsonx від IBM. Про це повідомляє TechRadar.

Catch Me Up буде підсумовувати події турніру та вести окремі “карточки” для кожного зі спортсменів, в яких оновлення будуть з’являтись у вигляді коротких коментарів.

Керівник відділу спортивного партнерства в IBM UK Кевін Фаррар пояснив, що модель здатна використовувати надійні “структуровані” дані турнірів разом із “неструктурованими” зовнішніми джерелами, щоб вивчати та надавати максимально точні підсумки.

Він додав, що запуск повинен допомогти привернути увагу до менш відомих гравців, особливо в таких змаганнях, як юніорські турніри або турніри для спортсменів на візках, які зазвичай починаються після того, як більш гучні розіграші досягли своїх пізніх стадій.

Повідомляється, що модель була спеціально допрацьована та навчена англійському етикету, наприклад модель буде використовувати слова “Джентльмени” та “Леді” замість “Чоловіки” та “Жінки”.