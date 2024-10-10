Роботаксі Tesla отримає два сидіння та двері ”крило чайки” — Bloomberg

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Видання Bloomberg поділилось деякими подробицями про роботаксі Tesla.

Згідно з витоком, новинка може отримати назву Cybercab. Авто матиме два передніх сидіння і двері, які відкриватимуться вгору (по типу ”крило чайки”). Роботаксі Tesla, ймовірно, буде використовувати комбінацію камер і обчислювальних потужностей для навігації на дорогах. Хоча самокеровані автомобілі Cruise і Waymo також покладаються на лазерні датчики, Маск відкинув їх як занадто дорогі й непотрібні. Коли саме роботаксі Tesla з'явиться на ринку поки невідомо.

Існує ймовірність, що Tesla також представить ще один новий автомобіль. Деякі інвестори вважають, що це буде робован, який зможе перевозити десяток людей або використовуватися, як автономний транспортний засіб для доставки.

До речі, Bloomberg також повідомляє, що генеральний директор Tesla Ілон Маск планує анонсувати функцію самостійного водіння (Full Self-Driving) для електричної вантажівки Semi. Аналогічна технологія вже є в інших електромобілях компанії.

Нагадаємо, презентація Tesla ”We, Robot“ відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.