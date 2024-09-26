Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.

Згідно з витоками, компанія з виробництва електромобілів збирається представити спеціально побудоване роботаксі. На жаль, подробиць про новинку поки нема.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024



До речі, спершу компанія хотіла провести презентацію роботаксі 8 серпня 2024 року, але через прохання Маска реліз відклали. Потім видання Bloomberg повідомляло, що реліз роботаксі Tesla відбудеться 10 вересня 2024 року, але і цього не сталося.