Ілон Маск опублікував у соціальній мережі Х запрошення на презентацію Tesla, яка відбудеться 10 жовтня 2024 року в Лос-Анджелесі.

Згідно з витоками, компанія з виробництва електромобілів збирається представити спеціально побудоване роботаксі. На жаль, подробиць про новинку поки нема.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE

— Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2024