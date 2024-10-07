Міністерство оборони України оновило застосунок “Резерв+”: що нового?

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Міністерство оборони України випустило нову версію застосунку “Резерв+”.

Нова версія вийшла з номером 1.2.0 та важить 26.9 МБ. Згідно з офіційним списком змін, застосунок отримав три нововведення:

Бронювання відображається як окремий вид відстрочки (згідно з чинними законами).

Додана функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів при скануванні QR кодів.

Додана можливість перевірити дійсність повістки через QR-код.

Нова версія “Резерв+” вже доступна користувачам iOS. На Android оновлення вийде найближчим часом.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило застосунок “Резерв+” 18 травня 2024 року. Відтоді завдяки додатку понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.