Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Microsoft випустила оновлений набір інструментів Office 2024 для споживачів, які не хочуть що місяця сплачувати підписку за Microsoft 365. У набір увійшли оновлені Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook.

Остання версія окремого набору програм для роботи від Microsoft виходила у 2021 році. Тож Office 2024 отримав чимало оновлень та покращень у порівнянні з попередньою версією. Перш за все, всі програми у наборі отримали Fluent Design у стилі Windows.

Також програми отримали більше функцій доступності для людей з обмеженими можливостями, підтримку формату ODF, можливість додавати фото зі смартфона у Word, Excel, PowerPoint та ще більше індивідуальних покращень.

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Excel отримав підтримку динамічних діаграм з динамічними масивами, 14 нових функцій для тексту та масивів. Крім цього зʼявилась можливість додавати зображення до своїх таблиць за допомогою копіювання та вставки. Або можна буде використати функцію IMAGE, щоб отримати зображення з Інтернету. На додачу загальна швидкість роботи також була збільшена.

PowerPoint також отримав набір нових функцій, зокрема можливість вставляти трансляцію з камери прямо на слайд, а також можливість записати всю презентацію чи окремий слайд разом з голосом, жестами та присутністю людини на відео. До аудіо та відео можна буде додавати субтитри.

Outlook в Office 2024 має покращений пошук та більше можливостей для створення та керування зустрічами. Word, окрім нового дизайну та покращеної роботи, отримав можливість відновлювати останні файли та документи у випадку, якщо програма несподівано закрилася.

Набір Office 2024 доступний на операційних системах Windows 10 та 11 та на останніх трьох версіях macOS. Версія Office Home 2024 з Word, Excel, PowerPoint та OneNote коштує $149. Версія Office Home & Business 2024 з Outlook та можливістю використовувати всі програми у комерційних цілях коштує $249.