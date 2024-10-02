“Укрзалізниця” оголосила про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків. Про це йдеться в повідомленні перевізника у Facebook.
“Старий booking, прощавай”, – додала компанія в повідомленні.
У травні 2024 року стало відомо, що “Укрзалізниця” за підтримки Mastercard розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
Сайт побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступна розширена та зручна функціональність, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис.
На новому сайті доступні різні функції, зокрема купівля квитків на будь-який поїзд, можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатися вартість цих квитків до придбання, безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay, доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.
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