“Укрзалізниця” оголосила про остаточний перехід на новий сайт із продажу квитків. Про це йдеться в повідомленні перевізника у Facebook.

“Старий booking, прощавай”, – додала компанія в повідомленні.

У травні 2024 року стало відомо, що “Укрзалізниця” за підтримки Mastercard розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Сайт побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. У вебверсії сервісу для купівлі квитків доступна розширена та зручна функціональність, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис.

На новому сайті доступні різні функції, зокрема купівля квитків на будь-який поїзд, можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатися вартість цих квитків до придбання, ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay, доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо.