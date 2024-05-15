“Укрзалізниця” за підтримки Mastercard розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це йдеться в повідомленні УЗ.

Тут пояснили, що сайт побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступна розширена та зручна функціональність, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис.

На оновленому сайті доступні такі функції: