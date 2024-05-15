“Укрзалізниця” за підтримки Mastercard розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Про це йдеться в повідомленні УЗ.

Тут пояснили, що сайт побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступна розширена та зручна функціональність, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис.

На оновленому сайті доступні такі функції: 

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • зокрема квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунта через Дія.Підпис;
  • ⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунта;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок із пересадками, зокрема з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатися вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • ⁠можливість накопичення “обіймашок” за програмою лояльності “Залізні друзі” для квитків, придбаних через сайт, із подальшим їхнім обміном на партнерські пропозиції в застосунку;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.
    “Укрзалізниця” впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту на новий для максимального комфорту всіх користувачів.