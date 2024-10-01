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Microsoft випустила необов’язкове оновлення для Windows 11 (KB5043145), яке повинно було принести деякі незначні поліпшення. Виявилося, що воно містить кілька несподіваних помилок. Про це пише TechRadar.

Після встановлення оновлення комп’ютери користувачів постійно вимагають перезавантаження. Інші користувачі повідомляють про сині або зелені “екрани смерті”.

Крім того, деякі комп’ютери відкривають інструмент автоматичного відновлення Windows після декількох перезавантажень, а в деяких випадках може навіть з’явитися вікно відновлення BitLocker.

BitLocker — це інструмент безпеки Windows, який може захистити дані на пристрої, шифруючи їх, але він доступний лише користувачам Windows 11 Pro, Enterprise та Education.

У документі підтримки оновлення Microsoft визнала проблеми, пов’язані з оновлення KB5043145. Компанія досліджує ці проблеми та випустить виправлення одразу, як воно буде готове.

Однак, це необов’язкове оновлення, тож воно не буде встановлене на ваш ПК автоматично. Радимо оминати це оновлення, якщо ви ще його не встановлювали.