На технологічній конференції IT Arena, яка тривала 27-29 вересня 2024 року у Львові, оголосили переможців Startup Competition. Українські стартапи змагалися у двох треках: у основній категорії та спеціальній – для розробок у сфері оборонних технологій та кіберзахисту.

В основні категорії перемогу здобули:

Extra Vision – $15 тисяч. Застосунок, який працює на основі ШІ та дає змогу перетворювати КТ/МРТ знімки пацієнтів на 3D-модель, яка завантажується на окуляри доповненої реальності.

BlissBrain – $10 тисяч. Застосунок для медитації працює на базі штучного інтелекту та пропонує користувачам персоналізований досвід, зокрема для покращення сну та зменшення стресу.

Aspichi Luminify – $5 тисяч. ШІ-система, яка допомагає боротися з психологічними травмами в будь-якому місці завдяки віртуальній реальності.

У Defence-категорії призові місця посіли:

Oko Camera – $15 тисяч. Український розробник тепловізійних модулів для БПЛА.

Vidar Systems – $10 тисяч. Стартап у сфері акустичних технологій, який працює на стику систем військової оборони та безпеки.

Norda Dynamics – $5 тисяч. Компанія у галузі розробки програмного забезпечення у сфері Defense Tech.

Крім того, спеціальний приз за найвпливовіший стартап від ЗМІН Фундація отримали:

LifesaverSIM – $15 тисяч. Ігровий симулятор з домедичної допомоги та тактичної медицини.

Syla – $10 тисяч. Розробник протезу ноги, для чого використовуються ШІ та нейроні мережі.

Також стало відомо, що як і минулого року, стартапи отримали інвестиції безпосередньо під час Startup Competition, загальна сума яких перевищила $1,5 млн.

Нагадаємо, що прийом заявок на участь в цьогорічному Startup Competition 2024 розпочався у березні.