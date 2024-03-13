Українським стартаперам пропонують зареєструватися для участі у Startup Competition 2024. Прийом відповідних заявок вже відкрито – він триватиме до 6 червня.

Йдеться про ключову частину Startup Track на IT Arena – англомовній технологічній конференції України, яка відбудеться 27-29 вересня у Львові. Цього року захід відбудеться вже водинадцяте.

Startup Competition дає українським стартаперам можливість представити свій проєкт, виграти грошові призи та залучити інвестиції. Зараз загальний призовий фонд конкурсу складає $60 тисяч та буде зростати.

Взяти участь у Startup Competition можуть технологічні стартапи:

засновані не раніше 2021 року;

мають демо версію продукту та перші показники;

залучили не більше $1 мільйона інвестицій без урахування грантів.

Крім того, бодай один представник стартапу має бути готовий особисто взяти участь у півфіналі та фіналі змагань 27-29 вересня у Львові під час IT Arena 2024.

Вдруге на Startup Competition змагатимуться у двох треках: у основній категорії та спеціальній – для розробок у сфері оборонних технологій та кіберзахисту.

Учасники Startup Competition зможуть отримати:

грошові призи від $5 до 15 тисяч та нагороди від партнерів;

наставництво від інвесторів і менторів з України та світу;

промоцію стартапу на аудиторію конференції та світові техмедіа;

професійний нетворкінг.

Дізнатися більше деталей та подати заявку на участь можна на офіційному сайті IT Arena.

Нагадаємо, що торік загальний призовий фонд Startup Competition склав $489 тис.