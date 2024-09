OpenAI втратила одразу кількох спеціалістів. Спершу про звільнення оголосила технічна директорка Міра Мураті, а невдовзі стало відомо про відставки головного наукового співробітника Боба МакГрю та віцепрезидента із післявчання Баррета Зофа. Про це пише TechCrunch.

Міра Мураті повідомила про рішення залишити OpenAI у соцмережі X. Вона працювала в компанії шість з половиною років, але тепер має намір зосередитися на власних дослідженнях.

Про звільнення Боба МакГрю та Баррета Зофа написав на платформі X генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Також він додав, що троє спеціалістів ухвалили рішення про звільнення “незалежно один від одного”.

