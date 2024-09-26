OpenAI втратила одразу кількох спеціалістів. Спершу про звільнення оголосила технічна директорка Міра Мураті, а невдовзі стало відомо про відставки головного наукового співробітника Боба МакГрю та віцепрезидента із післявчання Баррета Зофа. Про це пише TechCrunch.
Міра Мураті повідомила про рішення залишити OpenAI у соцмережі X. Вона працювала в компанії шість з половиною років, але тепер має намір зосередитися на власних дослідженнях.
I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P
— Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024
Про звільнення Боба МакГрю та Баррета Зофа написав на платформі X генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Також він додав, що троє спеціалістів ухвалили рішення про звільнення “незалежно один від одного”.
i just posted this note to openai:
Hi All–
Mira has been instrumental to OpenAI’s progress and growth the last 6.5 years; she has been a hugely significant factor in our development from an unknown research lab to an important company.
When Mira informed me this morning that…
— Sam Altman (@sama) September 26, 2024
Нагадаємо, що в листопаді 2023 року стався скандал довкола звільнення Сема Альтмана з посади гендиректора OpenAI. Тоді саме Міру Мураті призначили тимчасовою виконавчою директоркою компанії.
Проте звільнення Сема Альтмана тривало недовго – історія розгорталася впродовж кількох днів і невдовзі він повернувся до своєї посади. Пізніше він повернувся до складу ради директорів компанії-розробника ChatGPT.
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