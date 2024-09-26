OpenAI втратила одразу кількох спеціалістів. Спершу про звільнення оголосила технічна директорка Міра Мураті, а невдовзі стало відомо про відставки головного наукового співробітника Боба МакГрю та віцепрезидента із післявчання Баррета Зофа. Про це пише TechCrunch.

Міра Мураті повідомила про рішення залишити OpenAI у соцмережі X. Вона працювала в компанії шість з половиною років, але тепер має намір зосередитися на власних дослідженнях.

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P — Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024

Про звільнення Боба МакГрю та Баррета Зофа написав на платформі X генеральний директор OpenAI Сем Альтман. Також він додав, що троє спеціалістів ухвалили рішення про звільнення “незалежно один від одного”.

i just posted this note to openai: Hi All– Mira has been instrumental to OpenAI’s progress and growth the last 6.5 years; she has been a hugely significant factor in our development from an unknown research lab to an important company. When Mira informed me this morning that… — Sam Altman (@sama) September 26, 2024

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року стався скандал довкола звільнення Сема Альтмана з посади гендиректора OpenAI. Тоді саме Міру Мураті призначили тимчасовою виконавчою директоркою компанії.

Проте звільнення Сема Альтмана тривало недовго – історія розгорталася впродовж кількох днів і невдовзі він повернувся до своєї посади. Пізніше він повернувся до складу ради директорів компанії-розробника ChatGPT.