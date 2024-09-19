Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony анонсувала спеціальну ювілейну колекцію з нагоди 30-річчя PlayStation. Компанія випустить стилізовані під перше покоління консолі PlayStation 5 (Digital), PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal та геймпад Dual Sense.

“Щоб відсвяткувати цю 30-ту річницю, ми повинні були створити щось, що вшанувало б історію та радість, яку принесла нам усім PlayStation, — каже генеральний директор PlayStation Хідеакі Нішіно. — Усі консолі та аксесуари виконані у класичному сірому кольорі PlayStation та мають олдскульний різнокольоровий логотип PlayStation, що створює образ, покликаний з хірургічною точністю вразити ностальгічний орган кожного геймера, якому за тридцять.

Sony приготувала 2 бандли. Один з PS5 Pro, двома геймпадами, зарядною станцією для геймпадів, підставкою для консолі, наклейкою та іншим дрібним мерчем. Pro-колекція буде лімітованою, Sony виготовила лише 12 300 таких комплектів.

Інший набір включатиме PS5 Digital, 1 геймпад, підставку для консолі, наклейку та інший дрібний мерч.

Ціна на колекцію поки що невідома, а попередні замовлення починаються 26 вересня.