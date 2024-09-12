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Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос

Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос
Space X Polaris Dawn
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
12 вересня 2024, 17:19
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Астронавти космічного корабля SpaceX Polaris Dawn успішно здійснили вихід у відкритий космос, вперше для приватної компанії. У космос вийшов мільярдер Джаред Айзекман, який профінансував місію, пише The Verge.

Айзекман висунувся з капсули по пояс. Він проводив випробування нових скафандрів SpaceX, які призначені для підвищення мобільності. Після нього у відкритий космос вийшла інженерка SpaceX Сара Гілліс, щоб провести інші випробування.

Астронавти не виходили у відкритий космос повністю та обидва покладалися на 3,7 м шланги, які забезпечували їх киснем.

Двоє інших астронавтів Polaris Dawn, які пройшли приватну підготовку, інженер SpaceX Анна Менон і відставний пілот-винищувач ВПС США Скотт Потіт, залишилися всередині капсули. Втім вони теж перебували в умовах космічного вакууму, оскільки Dragon Capsule не має шлюзової камери.

Як пройшов перший в історії комерційний вихід у космос можна подивитись тут.

Технології Космос SpaceX
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