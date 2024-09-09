Apple анонсувала нову модель Apple Watch Ultra 2 з титановим чорним корпусом та ремінцем

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple представила нову модель Apple Watch Ultra 2 у чорному титановому корпусі. Це вперше, коли Apple випускає смартгодинник серії Watch Ultra більше ніж в одному кольорі.

Смартгодинник матиме новий титановий ремінець кольору Satin Black. Компанія також анонсувала нове видання Hermès з власним ремінцем для годинника, натхненним морською тематикою, та ексклюзивним циферблатом.

В оновленому годиннику з'явиться функція виявлення апное уві сні, вона використовуватиме акселерометр годинника для аналізу даних про порушення дихання кожні 30 днів та повідомлятиме користувача про виявлення зупинки дихання під час сну.

Окрім Apple Watch Ultra 2 ця функція з'явиться в анонсованих Apple Watch 10 та Apple Watch 9.

Смартгодинник отримає оновлення до watchOS 11 з покращенням віджетів Smart Stack. Тепер годинник показуватиме інформацію з додатків на iPhone у реальному часі, а також отримає більше функцій для спорту.

Серед них — функція «Тренувальне навантаження», яка показує, наскільки сильно ви себе навантажували порівняно зі звичайним зайняттям спортом. Ще один віджет — «Життєві показники», який збиратиме інформацію про життєдіяльність власника та повідомлятиме при відхиленні таких показників як частота дихання чи тривалість сну від норми.

Apple Watch Ultra 2 у новому кольорі коштуватиме $799, а реліз відбудеться 20 вересня.