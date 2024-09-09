Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Apple анонсувала нову модель Apple Watch Ultra 2 з титановим чорним корпусом та ремінцем

Apple анонсувала нову модель Apple Watch Ultra 2 з титановим чорним корпусом та ремінцем
apple watch ultra 2 black
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
9 вересня 2024, 23:01
0

Apple представила нову модель Apple Watch Ultra 2 у чорному титановому корпусі. Це вперше, коли Apple випускає смартгодинник серії Watch Ultra більше ніж в одному кольорі.

Смартгодинник матиме новий титановий ремінець кольору Satin Black.  Компанія також анонсувала нове видання Hermès з власним ремінцем для годинника, натхненним морською тематикою, та ексклюзивним циферблатом.

apple watch ultra 2 black

В оновленому годиннику з'явиться функція виявлення апное уві сні, вона використовуватиме акселерометр годинника для аналізу даних про порушення дихання кожні 30 днів та повідомлятиме користувача про виявлення зупинки дихання під час сну.

Окрім Apple Watch Ultra 2 ця функція з'явиться в анонсованих Apple Watch 10 та Apple Watch 9.

apple watch ultra 2 black

Смартгодинник отримає оновлення до watchOS 11 з покращенням віджетів Smart Stack. Тепер годинник показуватиме інформацію з додатків на iPhone у реальному часі, а також отримає більше функцій для спорту.

Серед них — функція «Тренувальне навантаження», яка показує, наскільки сильно ви себе навантажували порівняно зі звичайним зайняттям спортом. Ще один віджет — «Життєві показники», який збиратиме інформацію про життєдіяльність власника та повідомлятиме при відхиленні таких показників як частота дихання чи тривалість сну від норми.

apple watch ultra 2 black

Apple Watch Ultra 2 у новому кольорі коштуватиме  $799, а реліз відбудеться 20 вересня.

Технології Apple Смартгодинники Apple Watch Ultra 2
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні
Літній флер у подарунок: як оформити букет у сезонному стилі з рафією та крафтом