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Відтепер у Google Play Store можна завантажувати, встановлювати та оновлювати кілька застосунків для Android одночасно, повідомляє Android Police.

У квітні 2024 року Google реалізував можливість одночасного встановлення кількох нових додатків. Це може здатися неважливим, доки вам не доведеться налаштовувати новий смартфон і встановлювати всі програми заново або просто завантажувати кілька великих додатків, пов’язаних між собою для спільної роботи.

Однак більшість користувачів Android можуть не встановлювати нові програми так часто, як їм потрібно оновлювати ті, які вони вже встановили на своїх пристроях.

Оскільки на більшості пристроїв Android встановлені сотні застосунків, підтримка одночасних оновлень сприймається як щось безумовне. Зараз є можливість оновлювати три застосунки одночасно — стільки ж, як в App Store.

Традиційно для Google оновлення з’являтиметься поступово. Запланованої дати повного розгортання оновлення поки що немає.